Un de plus pour le monde politique togolais

Le monde politique togolais compte désormais 119 partis politiques. Le nouveau qui vient de voir le jour, est dénommé l’UPDC entendez l’Union Panafricaine pour la Démocratie et le Changement lancé ce samedi 20 février à Lomé.

L’Union Panafricaine pour la Démocratie et le Changement UPDC, fait son entrée dans la sphère politique togolaise. Une nouvelle formation politique, dont la vision est de défendre la cause de la femme, et de promouvoir la démocratie et le changement de mentalité. Le parti vient d’être porté sur les fonts baptismaux, et compte 20 membres, avec à sa tête, le docteur Komlan APLA.

« Notre formation proscrit l’intolérance, le tribalisme, le régionalisme, le racisme, le culte de la personnalité, le fanatisme, l’incitation et le recours à la violence », a expliqué le Président National du parti.

L’Union Panafricaine pour la Démocratie et le Changement UPDC, s’attribue des ambitions nobles, et au profit de tous les togolais et des africains en général. Celles de s’unir comme un seul peuple, pour préserver la paix et le vivre ensemble, ciment d’un développement durable.

Ulrich AMEGA