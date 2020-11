UNE AUTRE FORME D’ORGANISATION DE TRAVAIL DANS LE CONTEXTE DU COVID 19 DESORMAIS DISPONIBLE

Dans le contexte de la lutte contre la propagation de la pandémie du covid 19 en milieu de travail au Togo, le ministère de la fonction publique, du travail, et du dialogue social, a identifié et réalisé des activités prioritaires au rang desquelles, l’élaboration d’un guide sur le formes d’organisation de travail, et les questions récurrentes des acteurs du monde du travail. Ledit guide a été présentée ce mardi 17 novembre 2020 aux différents acteurs pour étude et validation.

La maladie à corona virus, une pandémie qui a négativement impacté le monde du travail selon les analystes. Des changements organisationnels ont été identifiés. Même si certaines entreprises ont fait preuve de résilience, d’autres jusqu’ici n’ont pas retrouvé leur équilibre d’il y a quelques mois. Ce qui nécessite l’élaboration d’une autre stratégie pour mieux relever les défis qui s’imposent.

Le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social passe à une solution innovante. Il veut aider les entreprises à maintenir leurs activités, tout en préservant la santé et la sécurité des travailleurs. Et c’est à travers un guide pratique soumis à l’appréciation de l’ensemble des acteurs du monde du travail. Le guide présente un certains nombres de forme alternative, qui empêcherons les employeurs à mettre leurs employés dans un schéma de licenciement, du fait du corona virus.

Il y a ainsi certaines formes d’organisation de travail qui sont implémentées dans les entreprises et qui sont suffisamment règlementées par le cadre juridique actuel de la fonction publique. Il est donc nécessaire de montrer la faisabilité aux acteurs, afin d’éviter d’éventuels conflits.

Ce document qui cible également la protection des personnes vulnérables et la prévention des conflits sociaux, a reçu le soutien technique et financier du Bureau International du Travail BIT

Ulrich AMEGA