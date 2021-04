Une visite fructueuse en accords économiques à Paris pour Faure GNASSINGBE

Le président togolais était à Paris en France du 7 au 9 avril 2021, dans le cadre d’une visite de travail sur invitation de son homologue Emmanuel Macron. A la faveur de ce déplacement diplomatique intense de trois jours, Faure Gnassingbé et sa suite sont revenus au pays avec plusieurs accords dans leurs valises.

Fruits des différentes entrevues avec les patrons d’entreprises et officiels français, Lomé et Paris ont scellé de nouvelles ententes, destinées à engager la coopération bilatérale dans une nouvelle dynamique, plus ambitieuse, notamment sur le plan économique. En tout, quatre accords ont été signés.

Dans le domaine de l’énergie, deux conventions ont été signées, pour un montant de 105 millions d’euros, soit environ 70 milliards FCFA. Une autre convention, de crédit, a été conclue avec l’Agence française de développement. Important partenaire du Togo depuis plus d’un demi-siècle, l’AFD dont le directeur général s’est entretenu avec le Chef de l’Etat, a annoncé son intention d’aller plus loin en élargissant ses actions au numérique et au monde rural. Enfin, un protocole d’accord sur le dispositif “Talents en commun”. L’initiative, qui a été évoquée par Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron à l’Elysée, vise à permettre à la diaspora de mettre son expertise au profit de l’administration des pays africains.

Dans la foulée, le gouvernement togolais annonce que d’autres accords devraient en outre intervenir bientôt.