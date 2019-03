Le ministre de l’eau et de l’assainissement pour la mise en œuvre de la politique des ressources en eau en Afrique de l’ouest a procédé à la validation des données pays et organismes de bassins ce 20 février à Lomé. Il s’agit au cours de la rencontre de réfléchir et d’échanger sur la question des ressources en eau en vue d’une refondation de la gouvernance des ressources en eau frontalière.

L’eau source de vie, une denrée rare qui pourtant reste primordiale dans la survie des populations. Les permettre d’en disposer de qualité et en quantité suffisante, c’est l’un des défis que se sont donné les états de la CEDEAO à travers le centre de coordination et ressource en eau CCRE. 10 mois durant, des enquêtes sont menés au niveau de chaque pays pour analyser les avancées enregistrées en la matière. Les données produites et stocké sur la plateforme WASSMO vont être validées par les acteurs relevant des 15 états membre de la CEDEAO.

La rencontre de Lomé va également permettre aux participants de plancher sur le rapport provisoire, sur le suivi des interventions des acteurs dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement en Afrique de l’ouest de même que sur le nouveau plan stratégique 2018-2022 du CCRE.

Ekoué SALLAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO