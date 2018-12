Les acteurs et les producteurs de la filière manioc se sont retrouvés à Blitta pour la relance de travaux afin de trouver des solutions à la filière. Les travaux sont axés sur la validation du document de situation de référence de la filière manioc au Togo.

Parmi les filières agricoles porteuses sur le marché international, figure en bonne position le manioc. Un tubercule bien produit en région tropicale, se trouve cependant confronté à des difficultés au Togo selon la direction des filières végétales ; faible production, outil aratoire de transformation ce qui entraine de faible rendement chez les producteurs. Le gouvernement veut corriger le tir en réorganisant la filière d’où cette rencontre de Blitta entre producteurs et techniciens agricole. Une analyse de situation de référence a été faite aux activités des producteurs, transformateurs et acteurs de la commercialisation et techniciens agricole pour booster la filière. Ils sont venus de toutes les régions pour échanger leur expérience.

Le chef de l’Etat à travers sa politique sociale est déterminé avec le soutien des partenaires à soutenir la réorganisation de la filière. La banque africaine de développement et l’institut international de l’agriculture tropicale IITA sont déjà sur la voix et le ministère en charge de l’agriculture veille à l’usage judicieux des potentialités.

Adolphe PAKAA ; Lamarck BODJONA

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO