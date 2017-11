VALIDATION DOCUMENT STRATEGIES NATIONALES DE PECHE

La CEDEAO, depuis quelques années, mène une politique de lutte contre la faim et la malnutrition dans la sous-région Ouest africaine. Une politique qui intègre désormais le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans les différents efforts et stratégies de développement, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour ces acteurs du secteur de la pêche, l’initiative est de plancher sur les questions liées à la contribution de chaque Etats membres dans la mise en œuvre d’une politique régionale visant à éradiquer le mal et à développer le secteur.

La question est toujours d’actualité. Elle vise à assurer une exploitation durable du secteur de production halieutique au sein des différents Etats membres de la CEDEAO objectif, accroître la productivité. Ce qui contribuera efficacement à la politique de réduction de la faim et de la malnutrition.

Au sortir de cette rencontre d’échange entre acteurs du secteur de la pêche, les Etats de la CEDEAO pourront désormais se doter d’une politique régionale des pêches et de l’aquaculture. Un outil essentiel qui, bien utilisé, permettra d’atteindre l’objectif faim zéro à l’horizon 2030.

Rédacteur en Chef : Roger KOGNOWE