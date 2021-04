VALIDATION GUIDE METHODOLOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU CITOYEN ET DU GUIDE A L’INTENTION DU CITOYEN

Une trentaine d’acteurs communaux et nationaux intervenant dans le domaine de la gouvernance locale participent depuis ce 30 mars à une rencontre sur la validation du « guide de méthodologique de fonctionnement du bureau du citoyen et du guide à l’intention des citoyens ». Deux documents pour permettre aux citoyens de s’exprimer et de faire des suggestions à leur mairie à propos de la gestion de leur commune.

Des documents qui permettront désormais d’améliorer la gouvernance locale dans les communes du Togo. Acteurs communaux et nationaux intervenant dans le domaine examinent les deux outils en vue de leur validation. L’élaboration de ces guides a bénéficié de l’appui du programme de décentralisation et de gouvernance locale PRODEGOL. Elle est cofinancée par la GIZ et l’union européenne.

Les deux guides sont mises en œuvre dans 6 communes du Togo. A terme, ils vont servir de canal de collecte d’information au ministère en charge de la décentralisation et aux communes en vue de faciliter l’engagement citoyen dans le processus de décentralisation et renforcer les liens et le concept de citoyenneté dans les communes.

Elie AGBA GNADAO