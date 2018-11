L’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base ANADEB a procédé le vendredi dernier à la validation communautaire de la liste des ménages devant bénéficier des transferts monétaires. Ceci dans le cadre du projet de filets sociaux et services de base.C’était dans le village d’ALOYI dans le ZIO. Plus de 500 villages sont concernés par ce projet.

C’est en tout une liste de quatre-vingt ménages très vulnérables qui a été retenue dans le village d’Aloyi dans le canton de Zio comme bénéficiaire de ce transfert monétaire après plusieurs études menées sur le terrain par l’institut National de la statistique des études économiques et Démographiques. Réalisé dans le contexte du projet de filets sociaux et services de base cette initiative vise à accroître les revenus et la consommation des ménages ciblés. 585 villages seront pendant la première phase bénéficiaires de cette initiative.

La deuxième phase prévue pour démarrer en janvier prochain va concerner 535 villages. Cette aide sera de 15000fPar trimestre pour ces ménages.la sous composante transfert Monétaire du projet filets sociaux et services de base est financée par l’Etat togolais et la banque mondiale respectivement à hauteur de750 millions de FCFA et de 6 MILLIARDS de FCFA pour une durée de 2ans.Elle touchera 52000Ménages dont 40000 dans 450 villages sur financement de la banque mondiale et 12000 ménages dans 135 villages sur financement de l’Etat Togolais.

rédaction tvt