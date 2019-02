Bientôt un manuel didactique d’éducation civique et morale communément appelé ECM disponible pour l’enseignement secondaire au Togo. Le document est soumis à validation depuis ce 19 février à Tsévié. Elaboré par le ministre en charge de l’éducation à la citoyenneté et au civisme en collaboration avec celui des enseignements primaires et secondaire. Ce manuel d’ECM vise à promouvoir les valeurs républicaines auprès des jeunes apprenant afin qu’ils deviennent des adultes responsables relève de demain.

Le manuel d’éducation civique et moral au secondaire soumis à validation est conçu autour de 3 axes majeurs : la méthodologie, l’évaluation et l’encrage. Il s’agit des concepts innovant destinés à amener l’apprenant à un changement de comportement. La réalisation de ce manuel didactique est le fruit de la collaboration entre les experts du ministère en charge de l’éducation à la citoyenneté et au civisme et celui de l’enseignement primaire et secondaire. Il est principalement destiné aux enseignants du secondaire.

Avec ce manuel d’éducation civique, les plus hautes autorités togolaises veulent promouvoir l’émergence d’un nouveau type de citoyen, conscient de ses droits et devoirs actif, responsable, dévoué envers la nation. Il vient concrétiser la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d’éducation à la citoyenneté. En 2017 déjà, un manuel d’éducation civique et morale était validé à l’usage des enseignants du préscolaire et du primaire.

Tchaazing’nam BAGAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO