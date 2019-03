Pour faire face aux défis énergétiques, le Togo et la sous-région ouest africaine optent pour le développement des énergies renouvelables. C’est à travers le projet de promotion des énergies renouvelables piloté par le WASCAL, centre ouest africain de service scientifique sur les changements climatique et l’utilisation adaptée des terres. Après des concertations pour évaluer les potentiels du Togo en matière d’énergie renouvelable, l’étude de faisabilité sur le développement des énergies renouvelables au Togo est soumise à validation ce 27 février à Lomé.

Bientôt sera disponible un programme de développement des énergies renouvelables au Togo. Experts et universitaires du Togo et de la sous-région ouest africaine converge des idées novatrices pour doter le Togo d’une solution énergétique durable à travers le centre ouest Africain de service scientifique sur le changement climatique et l’utilisation adapté des terres WASCAL basé à l’université de Lomé. Le processus est conduit depuis un an déjà et soutenu par la république fédérale d’Allemagne. L’étude de faisabilité des programmes de développement des énergies renouvelables au Togo est donc un saut qualitatif en faveur de l’engagement des universitaires à soutenir le plan national de développement PND.

La république fédérale d’Allemagne à travers son ministère fédéral de l’éducation et de la recherche apporte son expertise à l’initiative pour que le Togo puisse tirer meilleur profit du soleil et de ses cours d’eau attrayant. Le modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables est une réponse à la lutte contre le changement climatique, les pollutions et la précarité énergétique.

Edem SOUSOUKPO