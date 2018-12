Entre 2017-2018, le Togo a réalisé le recensement général des entreprises dans le but de mettre à jour le système d’information sur les entreprises du secteur informel et informel en vue de mettre en œuvre le nouveau système de comptabilité nationale des Nations Unies. Il est importe aujourd’hui que les structures du système statistique national soient mises au courant de la version définitive des nomenclatures togolaise d’activité et de produits. La rencontre de ce 06 décembre permettra aux différents acteurs de valider ses nouvelles classifications des activités et produit afin qu’elles soient conformes aux réalités de l’économie togolaise.

Une fois adoptés, ses nomenclatures serviront à assurer la comptabilité des données entre les états membres de l’UEMOA et au niveau international. La rencontre a été organisée par l’institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEED.

Antoinette HOMAWOO-VOVOR

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO