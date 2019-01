Un atelier de validation de la stratégie nationale de rationalisation et de gestion du système d’aires protégées du Togo s’est tenu ce 27 décembre 2018 à Lomé. Organisé par le ministère de l’environnement et des ressources forestières, la rencontre vise à doter le Togo d’un outil de gestion des aires protégées. La rencontre regroupe des techniciens environnementalistes, des personnes ressources et des représentants des populations riveraines des aires protégées.

Le document soumis à validation à cette particularité de faire du bien être socio-économique des populations riveraines une exigence majeure. Il est désormais question de faire en sorte que ses communautés vivent en parfaite symbiose avec ses aires protégées.

Le document propose également des mesures pour l’amélioration de la représentativité écologique du réseau des aires protégées du Togo et leur catégorisation. Le cadre juridique et institutionnel ainsi que la promotion d’une gestion rationnelle sont également des axes importants de la stratégie. Le Togo est accompagné dans ce processus par le programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds Mondial pour l’Environnement, l’Union Européenne l’UEMOA, la FAO et la GIZ.

Tchazing’nam BAGA

Elie AGBA-GNADAO