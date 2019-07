Les femmes des secteurs publics, parapublics, privés et de la santé civile du Togo ont procédées à Lomé à la validation d’un document sur la stratégie nationale de l’équité et de l’égalité genre au Togo. Initiée par le ministère de la promotion de la femme et de l’alphabétisation, il s’agit de procéder à un examen critique du document ainsi que son plan d’action pour une meilleure mise en œuvre.

Au Togo comme partout ailleurs la femme constitue un pilier pour le développement à travers sa contribution à l’économie nationale. Elles constituent 53,7% des actifs contra 46,4% pour les hommes et sont majoritaires dans le secteur informel avec 54% dans le commerce et les services et représentent 53,46 de la population active du secteur agricole. Il apparaît donc nécessaire d’actualiser la politique nationale d’équité et d’égalité de genre et d’élaborer une nouvelle stratégie de mise en œuvre.

Il faut donc renforcer les acquis et mieux positionner la contribution des femmes dans la marche du pays vers l’émergence. Le Togo continu donc de poursuivre la promotion de l’équité de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes comme l’une des conditions déterminantes pour passer d’une croissance de 5,3% à 7,6% d’ici l’horizon 2022.

Firmin ADJINARE

Elie AGBA-GNADAO