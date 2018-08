Le Togo dispose désormais d’une stratégie nationale des ressources humaines de l’Etat basée sur le mérite. Le document est soumis à validation ce 23 aout à Lomé. C’est à travers une rencontre organisée par le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Les travaux vont permettre d’analyser et d’amender le document afin qu’il soit en phase avec le plan national de développement.

Les ressources humaines de l’Etat sont les fonctionnaires et autres agents de l’administration publique. Elles constituent le moteur de la mise en œuvre des politiques publiques qui sont développées dans les différents ministères. Les états généraux de l’administration publique de 2006 et l’audit stratégique et organisationnels des ministères et institutions qui a suivi ont révéler un déficit de compétence et d’outil de gestion adéquate de ces ressources humaines. C’est ce qui justifie l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion des ressources humaines de l’Etat avec d’orgue sur le mérite.

Le document s’articule essentiellement sur deux points, il s’agit du diagnostic et des orientations stratégiques. Il contient également des propositions pour améliorer les performances de l’administration publique au Togo.

Elie AGBA GNADAO