Les acteurs impliqués dans le processus de préparation de stratégie nationale a la réduction des émissions dues à la déforestation et à la délégation des forets REDD + sont à Atakpamé pour une rencontre de consultation et la validation de la version 2 de la REDD+. Il s’agit d’analyser ce nouvel instrument, proposer des plans d’action pour sa validation.

Vers l’élaboration de la 2e version de la stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts REDD+. L’élaboration de cette version et celui de son plan d’action ont été produits par le consultant national retenu et validé par les groupes thématiques et sectoriels, les représentants des universités publiques, les organisations de la société civile et le secteur privé. L’objectif est de rendre le processus plus participatif que les réunions se tiennent dans les régions dont celle de la Kara. Ceci en vue de prendre en compte les avis des acteurs locaux de développement.

La validation de la 2e version de la stratégie nationale de développement REDD+ et de son plan d’action est couplée de celle des instruments de sauvegarde environnementale et sociale élaboré pour encadrer la mise en œuvre de la stratégie. A la suite des rencontres régionales, il sera organisé à Lomé une rencontre pour adopter tous ces documents.

Silvère ABOUDOU