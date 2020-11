VERS UNE MEILLEURE GESTION FINANCIERE DES COLLECTIVITES LOCALES

Les communes sont désormais appelées à mieux gérer leurs finances, ceci à travers une maitrise des documents budgétaires. Une rencontre sur la validation des outils d’appui à la gestion financière a eu lieu à cet effet ce mardi 17 novembre 2020 à Lomé.

Les collectivités territoriales bientôt outillées en document clé, de gestion budgétaire. Trois nouveaux textes pris pour améliorer le cadre juridique de l’exécution des budgets des communes sont rendus accessible par le groupe technique sur les finances locales avec l’appui du PRODEGOL, GIZ, et l’union européenne. Les outils qui en sont issus, quatre au total, sont soumis à validation à travers cet atelier initié.

« L’élaboration de ces outils vise à résoudre les difficultés et disfonctionnements constatés dans la gestion budgétaire des communes du Togo. Le lexique permettra aux agents municipaux chargés de l’élaboration des budgets des communes, d’avoir une compréhension commune des libellés des budgets, et aux maires, de mieux communiquer sur les lignes budgétaires. Son application externe permettra d’éviter des erreurs de calcul dans l’enregistrement des données, tout en facilitant la vérification de l’équilibre du budget en ressources et en dépenses » s’est exprimé Mongo AHARH, secrétaire permanent pour le suivi es politiques des réformes et des programmes financiers.

Tout se met donc en place pour consolider le processus de décentralisation amorcé. Les présents outils seront par la suite édictés et vulgarisés dans les 117 communes du Togo pour qu’elles exercent avec efficacité et transparence.

Ulrich AMEGA