VICTOIRE TOMEGAH-DOGBE AU CONTACT DES FEMMES TRANSFORMATRICES DE NERE

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE, le Premier ministre était le week-end dernier dans la région centrale où elle a mené plusieurs activités. A Sokodé, la Cheffe du gouvernement a rencontré des femmes des unités de coopérative, des femmes transformatrices de graines de néré en moutarde venues des cinq préfectures de la région centrale.

La rencontre a été l’occasion pour Mme TOMEGAH-DOGBE, d’échanger avec ces femmes, sur leur secteur d’activités qui est essentiellement « la transformation agricole ».

« Je viens célébrer la femme que vous êtes avec vous mes chères sœurs et vous dire bravo pour tout ce que vous faites, bravo parce que vous êtes entreprenantes. Vous n’avez pas demandé donnez-nous de l’argent, votre première demande c’est, nous voulons un lieu où nous pouvons nous retrouver pour mieux nous connaître, mieux apprendre, nous éduquer. Je crois que c’est une très belle requête et on ne peut qu’accéder à une telle requête. Ça fait partie de la vision du Chef de l’État de mettre en place des infrastructures pour permettre l’épanouissement de la femme. La deuxième chose qui m’a impressionnée, vous avez dit, nous sommes des femmes entreprenantes. Et tout ce que vous avez demandé, c’est aidez-nous à faire fructifier nos activités, vous demandez apprenez-nous comment pêcher le poisson, vous ne demandez pas le poisson et ça encore c’est extraordinaire », a déclaré Mme le Premier Ministre.

Faisant d’une pierre deux coups, elle a transmis aux femmes entreprenantes de la région centrale, le message du Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE qui est essentiellement basé sur la paix, la stabilité, la solidarité, l’inclusion sociale pour un développement économique du Togo.

