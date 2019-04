Le ministre de l’enseignement technique et de l’insertion professionnelle a visité à Atakpamé les structures relevant de son département notamment le lycée d’enseignement technique et de formation professionnelle d’atakpamé. Il s’agit pour le ministre TAIROU BAGBIEGUE d’avoir une vision du fonctionnement du centre pour mieux relever les défis qui s’imposent.

Le gouvernement veut développer de nouvelles aptitudes professionnelles des jeunes et assurer la qualification de la population active ; une formation pour servir de levier à l’émergence du Togo à l’horizon 2030. Ce qui témoigne de cette tournée du ministre de l’enseignement technique et de l’insertion professionnelle dans les structures de formation professionnelle dont le CRETFP d’Atakpamé. Une visite de terrain pour s’enquérir du fonctionnement du centre, voir les équipements disponible pour la formation des jeunes afin de les adapter aux exigences de l’heure.

Et au moment où le Togo s’est lancé dans la mise en œuvre du plan national de développement PND, le ministère en charge de l’enseignement technique veut répondre à cette nouvelle donne, celle de fournir des mains d’œuvre qualifiées adaptées au marché de l’emploi. La visite à permit au ministre d’échanger avec les enseignants en vue de l’écouter et répondre à sa préoccupation. D’autres structures ont été également visitée notamment l’institut technique Sacré-Cœur de Jésus d’Atakpamé pour voir et apprécier le type de formation professionnelle donnée en vue d’orienter élèves et corps enseignant sur la nouvelle donne du gouvernement togolais.

Sylvère ABOUDOU

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO