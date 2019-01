Un nouveau port de pêche, plus moderne et plus adapté est en construction pour révolutionner le secteur halieutique au Togo. Un don de l’Etat japonais. Le chantier a été visité ce mardi par plusieurs membres du gouvernement au-devant desquels le ministre en charge de la pêche. Ils sont allés inspecter point par point, secteur par secteur le niveau d’exécution des travaux qui seront livrés à l’Etat togolais d’ici à fin février 2019.

L’ouvrage cofinancé par le Japon et le Togo va permettre de révolutionner le sous-secteur de la pêche au Togo et soulager les 22000 acteurs qui interviennent.

Ce nouveau port de pêche est bâti sur une superficie de 7 hectares avec une capacité d’accueil de 300 pirogues de pêche.

Edem SOUSSOUKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO