En tournée à l’intérieur du pays, le représentant du PNUD au Togo a visité certains établissements scolaires bénéficiaires de réalisations PUDC. Ces visites ont été couplées de la remise des manuels pédagogiques. Le PNUD accompagne l’ETAT dans la mise en œuvre du PUDC pour l’attitude des ODD dans le secteur de l’éducation. Il était précisément au Lycée de BAGAH dans la préfecture de Doufelgou et au CEG Sada dans l’Ogou.

Un bâtiment scolaire de 4 salles de classes, une direction, un bloc administratif et un laboratoire tous équipés. C’est l’apport du PUDC secteur éducation au lycée de Bagah pour accroître l’accès et l’enseignement de qualité. En plus de ses infrastructures le gouvernement et son partenaire le PNUD ont dotés les établissements bénéficiaires du projet PUDC de manuels pédagogiques. Des initiatives qui s’inscrivent toujours dans la démarche qualité voulu par les autorités togolaise.

Le CEG de Sada dans l’Ogou a bénéficié également des mêmes réalisations du projet de PUDC. Après la visite des infrastructures, le représentant résident du PNUD a procédé également à la remise officielle du manuel pédagogique pour les établissements pour la région des plateaux. Un soulagement pour le personnel d’encadrement. Le représentant du PNUD à partout salué la pertinence du PUDC un programme présidentiel très ambitieux dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Son institution est au service des peuples et des nations pour l’atteinte de l’ODD 4, assurer une éducation de qualité équitable, inclusive et accessible à tous. Il a promis poursuivre les accompagnements du PNUD a toutes les initiatives du gouvernement dans le secteur de l’éducation.

Arnold KILIOU