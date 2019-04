Trois unités industrielles du Togo à savoir la Société Générale des Moulins du Togo, la CIMTOGO et la Brasserie BB Lomé ont accueilli le 27 mars dernier, le ministre du commerce, de l’industrie, du développement du secteur privé et de la consommation locale Kodzo ADEDZE. C’est dans le contexte de sa politique de proximité avec le secteur privé.

Le ministre du commerce va à la rencontre du secteur privé togolais dans la zone portuaire. De la société Générale des moulins du Togo, à la CIMTOGO en passant par la brasserie BB Lomé, le ministre du commerce, de l’industrie, du développement du secteur privé et de la consommation locale Kodzo ADEDZE, a visité toutes les installations qui servent de productions dans ses entreprises. C’est la première prise de contact avec les entreprises qui relèvent de son département.

Le ministre a échangé avec les responsables sur les facilités offertes par le gouvernement pour les affaires, et surtout sur les opportunités que suscitent le Plan National de Développement PND 2018-2022. Cette visite est également une réponse au besoin d’aller vers le secteur privé créateur de richesse et pourvoir d’emploi. Ce partenariat dynamique que nous voulons instaurée au niveau du secteur privé s’inscrit dans la droite ligne du Plan National de Développement PND. Le gouvernement attend à ce que cette importante enveloppe de 4622 milliards de FCFA soit apportée par ce secteur privé. Mon département voudrait qu’on suive de près le développement du secteur privé qui est en mesure de créer des chaines de valeur, créer de la richesse et de donner de l’emploi à nos jeunes et à nos femmes, a déclaré le ministre Kodzo ADEDZE.

Augustin KOSSI

Mise en ligne par Ulrich AMEGA