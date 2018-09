C’est depuis mai 2018 que la vulgarisation du manuel de procédure en matière de stupéfiant au Togo a été lancée. Après le tour des différentes villes du pays, magistrats, greffiers, officiers de police judiciaires impliqués dans cette mission se sont retrouvés à Lomé ce 25 septembre pour faire le point.

Ils ont été honorés pour leur implication personnelle dans la rédaction et la vulgarisation du manuel de procédure en matière de stupéfiant. Le travail a duré 24 mois et désormais le Togo peut se servir des bonnes pratiques dont fait l’objet de ce document de 141 pages pour mieux mener les enquêtes et réprimer les infractions liées à la drogue et ses dérivés. Le Togo ne baisse pas la garde quand il s’agit de réprimer le Traffic des stupéfiants. Le ministre de la justice se réjouit de ce document qui vient renforcer l’arsenal déjà existant dans ce combat.

C’est également une occasion pour le comité de rédaction de ce manuel de présenter ses doléances au pouvoir public. La lutte contre les stupéfiants prend une nouvelle forme après l’adoption de ce document.

rédaction tvt