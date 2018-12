Dans le souci de mettre en œuvre les recommandations issues du 2e passage du Togo devant le conseil des droits de l’homme à Genève pour le compte de l’examen périodique universel, le gouvernement a procédé à l’enregistrement puis à la validation du plan national de mise en œuvre des recommandations et organes de traités. Les différents acteurs impliqués dans la réussite du plan pour le renforcement de la promotion et de la protection des droits de l’homme au Togo s’approprient le document. Ils seront outillés pour un bon suivi et une bonne collecte des données relatives à l’application des recommandations contenues dans le plan national et qui relève du domaine de chacun des acteurs.

Au cours de cette rencontre, ils vont également poser les premiers jalons pour le rapport à mi-parcours de l’examen périodique universel prévu pour l’année 2019. Le 3e passage du Togo devant le conseil des droits de l’homme aura lieu à Genève en 2021

Edem SOUSSOUKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO