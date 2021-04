WEBINAIRE MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MINISTERE DES INVESTISSEMENTS

Le Togo dans la dynamique de mobilisation des investissements pour la réalisation de la feuille de route 2021. Le ministre de la promotion de l’investissement et son collègue du commerce, de l’industrie et de la consommation locale ont tenu une rencontre virtuelle avec les chefs d’entreprises du mouvement des entreprises de France MEDEF. Occasion pour les ministres de présenter les atouts et opportunités d’investissements pour ces entreprises de s’installer au Togo.

Depuis 2020, le Togo s’est engagé dans une nouvelle vision. Celle-ci s’est traduite par la mise en place d’une feuille de route quinquennale. Parmi les principaux axes de cette feuille de route, la transformation structurelle de l’économie et la création d’emploi. Pour la réalisation de son ambition, le gouvernement mobilise les investisseurs.

Le développement des chaines de valeurs est une opportunité pour les investisseurs. Décidé à faire du Togo une porte d’entrée pour les investissements et une destination privilégié des investisseurs, les autorités ne manque d’initiatives. Pour la mise en œuvre de sa feuille de route 2020-2025, le gouvernement mise sur le secteur privé. Cette rencontre avec les entreprises de MEDEF est une aubaine pour amener les entreprises à participer à la transformation économique du Togo.

Elie AGBA-GNADAO