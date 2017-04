57 èm e ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DU TOGO : UNE PRIERE MUSULMANE PRELUDE LES FESTIVITES

La communauté musulmane au Togo a prié pour le bon déroulement des activités devant marquer la commémoration du 57ème anniversaire de l’indépendance du Togo, le vendredi 21 avril, à la grande mosquée centrale de Lomé.

La cérémonie a été marquée par la lecture du saint coran, la prière d’ouverture et la lecture

du message de circonstance délivré par le président de l’Union des Musulmans du Togo (UMT), Imam Inoussa Bouraïma.

La communauté musulmane a, dans sa prière demandé l’assistance divine sur toutes les

manifestations prévues dans le cadre de la célébration de l’accession du Togo à la souveraineté internationale et prié pour le repos des âmes des feux présidents Sylvanus Olympio, Nicolas Grunitsky, Kléber Dadjo et Gnassingbé Eyadèma qui se sont à leur manière illustrés pour ladite cause.

Elle a aussi intercédé auprès de Dieu pour que le chef de l’Etat puisse mener à bien son

programme pour le bien du pays et du peuple Togolais. Les fidèles musulmans ont également prié pour la paix au Togo, la réussite de la mission du Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRUN), afin que la cohésion sociale, la solidarité et le vivre ensemble soient une chose effective au Togo.

Pour l’Imam de la grande mosquée centrale, Agoro Zakari, le premier succès à rechercher

est la paix. « Alors que nous craignons de retomber dans l’anarchie et le chaos, le président de la République a su rassurer tous les Togolais, en garantissant à tous les Togolais, la paix et la sécurité, deux conditions essentielles pour le développement national », a-t-il souligné.

« Nous sommes rassemblés ici, à l’image de tous ceux qui lèvent les mains tous les jours

pour t’implorer, t’invoquer et te prier. C’est pour te demander le succès dans toutes les activités que mènent les responsables de notre pays : je veux bien nommer principalement le président de la République, le Premier ministre et l’ensemble des membres du gouvernement. Qu’Allah, le Tout Puissant les accompagne, les guide et bénisse ce qu’ils entreprennent pour le peuple Togolais. Leur succès est le nôtre et fait le bonheur de tous les Togolais », a laissé entendre l’Imam Inoussa Bouraïma.

La prière a été dite en présence des membres du gouvernement, des autorités militaires,

civiles et religieuses. Le 57 ème anniversaire de l’indépendance du Togo sera célébré le 27 avril prochain. Une série d’activités sont organisées en marge de cette célébration à Lomé et à l’intérieur du pays.

ATOP/AR/AJA