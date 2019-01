La prise en compte du handicap dans les politiques éducatives et des lois reste encore un défi dans bon nombre de pays africains. Une rencontre sous régionale se tient à Lomé sous l’égide du réseau africains de campagne pour l’éducation pour tous et des organisations partenaires dans le but de revoir les politiques et les lois afin de formuler les plaidoyers pur une éducation plus inclusive. Les travaux porteront sur le projet pilote « éducation inclusive dans le sahel » en abrégé NORAD mise en œuvre au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

La question de l’éducation inclusive reste toujours d’actualité malgré l’adoption en 2015 des objectifs du développement durable ODD4 qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité. Selon les études, un enfant handicapé sur 4 n’a pas accès à l’éducation de qualité dans le monde. D’où la nécessité de revoir les politiques éducatives et les instruments juridiques internationaux pour les adapter à la réalité que vivent les personnes en situation d’handicap.

Le réseau africain de campagne pour l’éducation pour tous ANCEFA, la fédération ouest africaine des associations des personnes handicapées FOAPH et humanité et inclusion travaillent dans le cadre du projet éducation dans le Sahel pour faire de l’éducation inclusive une réalité. Des plaidoyers issus de cette rencontre seront portés aux instances décisionnelles, sous régionales et africaines.

La convention de Lomé va permettre d’améliorer les politiques éducatives pour qu’elles soient de plus en plus inclusives.

Arnold KILIOU