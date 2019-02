Le chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE a conféré ce 07 février au palais de la présidence avec Bouraïma ABDALLAH président de la commission de l’UEMOA. Il a abordé avec le président de la république les questions clées concernant la vie de l’institution notamment, la situation économique et la diversification du marché commun. Les deux personnalités ont aussi discuté de la situation sécuritaire dans l’espace. Sur tous les sujets évoqués le président de la commission de l’UEMOA a recueilli les orientations du chef de l’Etat togolais pour la réussite de sa mission.

Après son entretien avec le chef de l’Etat, le président de la commission, toujours à la tête d’une délégation, s’est rendu à la primature où il a remis au chef du gouvernement le mémorandum contenant les conclusions et les recommandations de la 4e revue annuelle des réformes communautaires. Cette démarche respecte les dispositions de l’acte additionnel de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de l’union faisant des premiers ministres et chefs de gouvernement des pays membres de l’union, les présidents des revues annuels.

Arnold KILIOU

Gérard LAGOUDOU