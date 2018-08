Le ministère de la sécurité et de la protection civile et celui des infrastructures et des transports ont présenté ce 03 Aout le rapport sur la situation sécuritaire au premier semestre 2018 au Togo. C’était lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée au cabinet du ministère de la sécurité. L’exercice a pour but d’attirer l’attention des populations sur les problèmes de criminalité, de sécurité routière et autres types de crime qui sévissent dans le pays. La rencontre a été présidée par le ministre de la sécurité et de la protection civile en présence de son homologue des infrastructures et des transports.

Les responsables des associations et syndicats de conducteurs étaient également conviés à cette présentation. Il ressort du rapport que les accidents de circulation ont connu une nette hausse les six premiers mois de cette année avec 2 840 cas contre 2 622 au dernier semestre 2017. Le rapport révèle aussi l’application des enlèvements de personnes, un nouveau phénomène criminel qui prend de plus en plus de l’ampleur.

Pour permettre aux forces de l’ordre et de sécurité de lutter plus efficacement contre la criminalité au Togo, le ministre de la sécurité et de la protection civile invite la population à dénoncer tout cas suspect en appelant les numéros verts suivants : 12 44 et 12 34 pour la police et 12 72 pour la gendarmerie.

Elie AGBA GNADAO