CAMPAGNE AGRICOLE 2021-2022, 80000 TONNES D’INTRANTS AGRICOLES MIS A LA DISPOSITION DES AGRICULTEURS

La campagne agricole 2021-2022 s’ouvre bientôt au Togo. Pour cette nouvelle saison, le gouvernement met à la disposition des paysans, environs 80000 tonnes d’intrants agricoles. C’est ce qu’a fait savoir le ministère de l’agriculture ce jeudi 21 janvier à Tsévié, à travers la Centrale d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles CAGIA.

Une campagne agricole 2021-2022 réussie, c’est en tout cas la priorité du gouvernement. Et pour y parvenir, 80000 tonnes d’engrais ont été mobilisés au profit des producteurs, avec le but d’accroitre leurs productions. Il s’avère donc important d’informer les acteurs, sur les dispositions prises pour rendre accessible les engrais. « Nous avons été instruit de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de disposer des points de vente dans chaque canton. Nous avons l’obligation d’ici mi-février de mettre les stocks avant le début des pluies afin de les rapprocher des producteurs » a expliqué Madadozi TEZIKE, Directeur Général de la CAGIA

Cette nouvelle disposition est l’une des sous-composantes de la feuille de route du ministère en charge de l’agriculture. 3 projets et une réforme vont être mis en œuvre à travers cette feuille de route. « Il s’agit du p12, qui est l’amélioration de la productivité et des rendements agricoles, le deuxième consiste en l’accélération du MIFA pour porter la cible à 1 millions d’agriculteurs d’ici 2025, et le troisième vise l’agrandissement de l’agropole de Kara », affirme Komi ESSIOMELE, président du comité de gestion de la CAGIA.

La réforme foncière agricole quant à elle, vise à cartographier au moins 500miles hectares de terre, et consolider 1400 blocs de terre.

Ulrich AMEGA