CAN TOTAL GABON 2017: UNE TRENTAINE DE JOURNALISTES SPORTIFS FORMES SUR LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES GRANDS EVENEMENTS

Une trentaine de journalistes sportifs du privé et du public ont été formés sur la couverture médiatiques des grands évènements sportifs (exemple de la CAN), au cours d’un séminaire, le mardi 9 janvier au siège de la Fédération Togolaise de Football (FTF) à

Lomé.

L’objectif est d’outiller les journalistes sélectionnés pour la couverture médiatique de la

Coupe d’Afrique des Nations Total Gabon 2017. Il s’est agi d’échanger avec ceux-ci sur toutes les dispositions à prendre pour un bon préparatif, une bonne couverture médiatique de l’évènement et des mesures à prendre pour ne pas enfreindre les règles de la compétition.

A cet effet, les participants ont eu droit à trois modules. Le premier intitulé «couverture de

la CAN: comment se préparer», traite des informations relatives aux dispositions à prendre avant le départ, sur les lieux de la compétition et comment se comporter entre deux matches de l’équipe. Le second module «le travail de couverture» renseigne sur les droits liés à l’accréditation média, l’importance du centre de presse et sur le travail du photographe et du caméraman (image et droits à la CAN). Le troisième module «questions administratives» met en exergue les relations journalistes FTF-CAF et les procédures et accréditation média au niveau de la CAF.

Le président de l’AJST, Sylvestre Gounoubou, a rappelé aux journalistes désignés pour la

couverture de cet évènement, leur devoir envers les fans togolais du football et l’ensemble du peuple Togolais et insisté sur le respect de la déontologie du métier sur le terrain. Il les a surtout conviés au professionnalisme dans l’exercice de leur fonction. M. Gounoubou a exhorté les participants à s’approprier les informations qui leurs seront données au cours de de ce séminaire pour leur propre gouverne sur le territoire Gabonais.

Le représentant de la FTF, membre du bureau, Touré Baba, a salué cette rencontre et félicité l’AJST pour l’initiative, qui selon lui permettra aux journalistes de bien s’apprêter pour la CAN Gabon 2017. Il a souhaité bonne chance aux journalistes sportifs désignés et émis le voeu que le Togo gagne pour le grand bonheur de tout le peuple togolais.

ATOP/AR