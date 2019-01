Cérémonie de remise de récompense aux meilleurs employeurs et travailleurs domestiques de l’agence WELCOME. Cette 15e édition placée sous le thème « ensemble disons non a tout abus sexuel à l’égard des domestiques », a permis aux organisateurs de distinguer les employeurs et employés qui ont preuve de respect, humilité, dévouement et respect des droits de l’homme.

Les travailleurs domestiques participent à la vie quotidienne des ménages, ils sont aussi acteurs dans l’éducation des enfants, l’entretien des maisons et bien d’autres tâches. Soumis souvent à des maltraitances, l’agence Welcome œuvre au côté des personnes vulnérables en les plaçant dans des foyers suivant les règles de bonne conduite et de respect entre employeurs et employés. Pour la quinzième fois consécutive, cette agence prime les meilleurs employeurs et employés.

Cette année, l’agence Welcome a placée au total 870 travailleurs domestiques. Ces travailleurs jouissent aujourd’hui d’un contrat de travail et d’une assurance maladie. En attendant que le Togo ratifie la convention 189 de l’organisation internationale du travail sur les travailleurs domestiques, le ministère de l’action sociale et celui en charge du travail soutiennent l’agence Welcome dans ses démarches. Elle œuvre pour la réduction de la pauvreté et participe à la visibilité de ses travailleurs souvent marginalisés.

Ramdane BASSINA

Elie AGBA-GNADAO