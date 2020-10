CONFERENCE DE PRESSE COORDINATION NATIONALE RIPOSTE COVID 19

Presque deux mois que les vols ont repris à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema. Vous vous interrogez certainement sur la situation de la pandémie à ce niveau depuis la reprise des activités. La coordination nationale de gestion de la riposte contre le covid 19 a fait le point aux médias ce mercredi 23 septembre 2020. Elle se dit surtout préoccupée par la rentrée scolaire 2020-2021.

47 personnes testés au covid19 au départ et 26 à l’arrivée c’est la situation à ce jour depuis l’ouverture de l’aéroport international Gnassingbé Eyadema la coordination nationale de gestion de la riposte contre le covid 19 rassure toutes les conditions sont réunis pour contenir la maladie à ce niveau. Une des préoccupations pour la coordination, c’est la rentrée scolaire 2020-2021.

Dans les villes bouclées : Tchamba, Adjégré et à Sokodé la coordination se félicite de la stabilisation des cas de covid 19. Ce n’est plus qu’une de tps pour que ces villes renouent avec leur ambiance habituelle. Jusqu’à nouvel ordre les frontières terrestres et lieu de culte sont toujours fermés.

Ekoué SALLAH