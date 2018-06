La 107e session du conseil des ministres ACP ouverte à Lomé ce 29 mai 2018 a pris fin ce 30 mai. Les travaux ont été consacrés à l’adoption du mandat de négociation ACP en vue des discussions avec l’Union Européenne pour un nouvel accord Cotonou. Des résolutions ont été prises et la session a été sanctionnée par une conférence de presse.

Les travaux ont duré deux jours et ont permis au conseil des ministres des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP de baliser la voie aux négociations avec l’UE pour un nouvel accord ACP-UE post Cotonou. Les différentes délégations des 79 pays ont adopté le mandat de négociation ACP post Cotonou. D’importantes résolutions ont été prises dans le but d’aplanir le terrain.

Au-delà du mandat et des résolutions, les questions liées au financement, au renforcement de capacités ainsi qu’à l’identification des priorités en matière de développement ont été abordées. Du fonds européen de développement aux spécificités régionales, en passant par le mécanisme de planification de développement, des décisions ont été prises.

L’adoption de ce mandat de négociation ouvre donc la voie aux discussions avec l’Union Européenne et surtout à la 43e session du conseil des ministres ACP-UE qui a débuté ce jeudi 31 mai 2018 à Lomé.

