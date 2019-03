Le fonds des nations unies pour l’enfance UNICEF a nommé le groupe Tootan, 1er ambassadeur national pour son bureau au Togo. La signature d’engagement a eu lieu ce 27 février à Lomé. Il s’agit pour l’UNICEF de promouvoir le devoir des enfants à travers la musique, un art utilisé par les Toofan pour véhiculer de nombreux messages au grand public.

L’UNICEF pour mieux faire connaitre son action auprès du grand public a porté le choix sur les Toofan grâce à leur talent et à leur audience auprès du grand public. Le groupe Toofan se démarque de la qualité et la bonne collaboration avec ses partenaires. Il a un mandat de deux ans pour mobiliser la population surtout la jeunesse à s’engager au service de la cause sociale et au renforcement des actions de l’UNICEF.

Le groupe Toofan s’est engagé en 2013 au côté de l’UNICEF dans la promotion de l’adoption du lavage des mains à l’eau et au savon et des droits notamment le droit à la survie et à un environnement sain.

Yasmine CODJIA