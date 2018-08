Lomé abrite depuis ce 20 aout le 1er congrès scientifique international de la fédération des organisations d’orthophonistes d’Afrique francophone. Le thème retenu : troubles spécifiques du langage et des apprentissages en Afrique : enjeux et défis. Occasion pour les participants venus de 15 pays d’Afrique et d’Europe d’actualiser leurs connaissances sur la thématique et de partager les bonnes pratiques de prise en charges des enfants souffrants des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Le mal qui a un impact négatif sur le développement cognitif de l’enfant touche 10% des enfants sur le contient et s’ils ne sont pas pris en charge c’est leur avenir aussi bien scolaire que professionnel qui est hypothéqué

Les travaux vont porter essentiellement sur l’évaluation, le diagnostic et la prise en charge pluridisciplinaire des troubles spécifiques du langage et des apprentissages avec en toile de fond l’éducation inclusive en Afrique. L’autre sujet phare objet de cette rencontre traite de la prévention et l’intervention précoce. Ici l’accent est mis sur les signes qui doivent alerter les parents.

Elie AGBA GNADAO