L’institut togolais de recherche agronomique ITRA et le centre international pour l’agriculture biosaline ICBA de Dubaï au côté des producteurs togolais qui ont des sols salés cultivables. A travers le projet RESADE amélioration de la résilience de l’agriculture à la salinité au développement et à la promotion de la technologie adaptée. Les deux centres vont identifier, étudier ces zones à dominance de sel et conseiller par la suite de la culture appropriée à travers des technologies adaptées.

L’Afrique dispose beaucoup d’espace cultivable mais une partie de ces sols aujourd’hui reste improductive. Pour y faire face, le centre international de l’agriculture biosaline développe dans 7 pays en Afrique, le projet d’amélioration de la résilience agricole pour le développement et la promotion des technologies adaptées. Il est officiellement mise en œuvre au Togo.

Le partenariat entre ITRA et ICBA va durer 4 à 5 ans et permettra à l’ITRA d’apporter son expertise aux paysans togolais. La première phase de ce projet a été lancé les 24 et 25 avril à Dubaï aux Emirats Arabes Unies. Il s’exécute dans 37 pays en Asie centrale et en Afrique subsaharienne.

Robert KPOTOGBE

Elie AGBA-GNADAO