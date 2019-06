Au fur et mesure que la date du 30 juin approche, les choses se font de plus en plus précis dans l’organisation des élections locales au Togo. Dans ce sens, un exercice synthèse de sécurisation du processus s’est déroulé ce 01 juin à Davié dans la préfecture de Zio plus précisément sur le site de l’école de police. 700 jeunes fonctionnaires de police devant faire partie de la force sécurité élection FOSE 2019 ont fait preuve de leur aptitude au maintien de l’ordre et de sécurité en période électorale. C’était en présence du ministre de la sécurité et de la protection civile accompagné de son collègue du Burkina Faso ainsi que des acteurs de haut niveau impliqués dans l’organisation et la supervision de ce scrutin.

