Fin formation ce 21 janvier à Lomé de l’unité spéciale d’intervention douanière. La formation a été assurée par le groupe d’intervention légère anti-terroriste des forces armées togolaise. La formation de cette unité spéciale d’intervention vise à renforcer la protection de l’économie nationale au niveau défis sécuritaires liés aux trafics divers et fraudes de tous genres. La cérémonie a été présidée par le commandant de la 1ère région militaire représentant le chef de l’Etat en présence du commissaire général de l’office togolais des recettes OTR.

Ils sont 33 agents des douanes sur 41 a suivre avec succès le stage d’intervention spécialisée axée sur l’intervention douanière. La formation de 9 semaines a été assurée par le groupe d’intervention légère antiterroriste GILAT des forces armées togolaise.

Désormais, aguerris, ils vont former la 1ère unité spéciale d’intervention douanière USID. Ils ont prouvé à travers des démonstrations la maitrise de diverses techniques et tactiques apprises. Il s’agit du krar maga, la technique israélienne de combat corps à corps utilisé pour déjouer une tentative de vol ou de braquage ou encore pour cultiver l’endurance et la précision de tir. L’autre temps fort de cette démonstration est une séance de tir dans ses différentes facettes et position pour neutraliser avec précision et efficace l’ennemie.

La mise sur pied de cette unité d’élite au sein des douanes togolaise vient consolider la démonstration des plus hautes autorités du pays à assainir les recettes publiques afin de répondre plus efficacement aux besoins d’épanouissement et de protection de la population devant tout genre de menaces sécuritaires.

Tchazing’nam BAGAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO