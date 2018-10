Ils étaient nombreux hommes et femmes à répondre présents au rendez-vous de l’INAM pour la 2è édition des universités du 3è âge. pendant deux jours, les participants ont discutés des problèmes liés à leur âge, à leur santé à leur épanouissement et à leur autonomisation au sein de la société. les rideaux sont donc tombé ce 18 octobre sur l’acte 2 des journées des séniors organisées par l’institut national d’assurance maladie INAM.

Des personnes âgées en quête d’information et de connaissances pour un mieux-être au quotidien. Ils ont été servis et d’éminents experts du domaine de la santé se sont succédés à la tribune pour leur parler santé. Ils ont été entretenus sur des maladies cardio-vasculaire, des maladies liées à la vieillesse et surtout des risques liés à la prise des médicaments.

Désormais, ces séniors ont la clé sinon les solutions pour vieillir en meilleure santé.

