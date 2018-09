Le ministre de la communication était le 17 septembre au centre de formation et de recyclage en communication. Objectif, encourager les postulants mieux, les stagiaires retenus après élection pour prendre part à la formation des formateurs dans le cadre du projet PROFAMED, entendez projet de formation et d’appui au secteur de l’audiovisuel et des médias, en vue de la professionnalisation des acteurs et des organes du monde médiatique togolais.

La formation vise à renforcer et actualiser la connaissance de 12 journalistes des médias publics comme privés sur les fondamentaux de l’animation de la conception et la mise en œuvre des outils et supports de communication, la maitrise des techniques pédagogiques de l’animation et le renforcement des fondamentaux du journalisme.

Le projet de formation et d’appui au secteur de l’audiovisuel et des médias PROFAMED va duré deux ans.

