Les femmes sont aujourd’hui présentes dans presque tous les secteurs d’activités. Dans le domaine de la communication, elles s’illustrent bien dans l’exercice du métier de journaliste ou encore de photojournaliste. Mais force est de constater qu’elles sont souvent victimes d’insécurité sur le terrain.

Pour les accompagner en matière de protection et de sécurité, Dakar a abrité du 4 au 8 mars 2017 une rencontre internationale consacrée à cette problématique. C’est dans cette perspective que l’UJIT, Union ses Journalistes Indépendant du Togo a organisé ces 2 jours de restitution sur la sécurité et l’égalité des femmes journalistes et photojournalistes.

La présente rencontre initié par l’UJIT au profit des femmes journalistes issues de la presse en ligne, presse écrite, radio et télévision a reçu l’accompagnement de l’union Norvégienne des Journalistes.

Elie AGBA GNADAO