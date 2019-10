Fin de formation des 24 points focaux des ministères sectoriels partenaires du programme d’urgence de développement communautaire PUDC. Les participants ont été formés pendant 2 semaines dans le cadre du renforcement des capacités pour la mise en œuvre du système d’information géographique SIG du programme d’urgence de développement PUDC du PNUD. Il s’agit de mettre à la disposition à la disposition de toutes les informations entrantes dans la réalisation des objectifs du PUDC.

Le programme d’urgence de développement communautaire PUDC contribue à créer au sein des populations les conditions favorables à la consolidation du développement social et au renforcement des mécanismes d’inclusions. Le PUDC initié par le chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE à permit à plus d’un million de personnes dont 60% de femmes de bénéficier des impacts de ces réalisations par l’amélioration considérable de leur condition de vie d’accès à l’énergie, l’éducation et des soins de santé de qualité.

Pour impulser ces dynamiques 24 points focaux issus des ministères sectoriels partenaire du PUDC ont été formé pendant deux semaines sur la mise en œuvre du système d’information du PUDC. Une plateforme d’information qui permet de disposer des bases de données dont les acteurs du développement et décideurs auront besoin pour un meilleur suivi des réalisations du programme.

C’est le programme des nations unies pour le développement PNUD qui a initié cette rencontre pour et qui d’ailleurs continu d’apporter son soutien pour atteindre les objectifs du PUDC.

Firmin ADJINARE