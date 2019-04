Lomé a abrité depuis lundi 25 mars dernier, un forum international de la fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge FICR. Le thème retenu pour ces assises de haut niveau est : bâtir un leadership des sociétés nationales africaines dont nous pouvons être fiers.il s’agit pour les responsables de cette organisation mondiale humanitaire de revenir aux fondamentaux d’intégrité, de redevabilité, d’assistance désintéressée aux populations vulnérables qui ont conduit à la création de la croix rouge et du croissant rouge à travers un exercice d’autocritique.la cérémonie inaugurale de cette importante rencontre de 06 jours a été présidée par le ministre de la santé en présence de ses collègues en charge de l’enseignement technique, de la planification du développement et de la communication.

La promotion du capital humain dans la recherche de l’excellence, la redevabilité, l’intégrité et le respect mutuel deviennent de plus en plus une exigence pour toute organisation.et l’on va donc de la bonne gouvernance et d’un développement harmonieux et durable selon les spécialistes. Pour répondre à ses exigences la Fédération Nationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant Rouge s’est réunie autour d’un objectif, bâtir un leadership des sociétés nationales africaines. Pour le gouvernement togolais, la pertinence, le bien fondé et l’utilité de ce forum cadre parfaitement avec les ambitions de l’heure.

ECOBANK partenaire officiel de ce forum a également une part importante dans les actions de la croix rouge et du croissant rouge notamment du point de vue financier mais aussi sur les questions sociales et sanitaires. Elle veut à travers cette rencontre mettre les communautés ensemble sur le plan du capital humain, en vue de faire face efficacement aux défis qui s’imposent.

