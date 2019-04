Dans le cadre de la célébration de son 7e anniversaire, la cellule de réflexion du parti Union pour la République UNIR et le Mouvement des Femmes Unir ont réuni les femmes musulmanes du grand Lomé de ce regroupement politique ce samedi à Togo 2000.Il s’agit d’une rencontre d’échange sur la promotion du vivre ensemble et de la paix, couplée de réjouissance.

Le vivre ensemble, la tolérance, l’acceptation de l’autres et la paix. Entre autres valeurs cardinales prônées par le parti Union pour la République UNIR. Une formation politique qui fonde le succès de sa gouvernance sur la mise en synergie de toutes les compétences dont regorge le pays. En prélude à la célébration de son 7e anniversaire, le forum panéliste de la cellule de réflexion Unir et le Mouvement des Femmes Unir échangent avec les femmes musulmanes du grand Lomé sur les idéaux du parti. Il était également question de partager avec ses femmes, les grands axes du Plan National de Développement PND, et ses retombées pour la population.

Socle du développement, ces femmes ont été entretenues sur le rôle qu’elles doivent jouer dans la sauvegarde et la pérennisation de la paix, gage d’un développement durable. Les échéances électorales à venir ont également fait objet de discussion. Les premiers responsables du Mouvement des Femmes Unir et le forum panéliste de la cellule de réflexion Unir, ont salué la politique de paix , d’ouverture et le pragmatisme social prôné par le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE, ainsi que sa vision pour l’émergence du Togo

