Pour renforcer les liens entre les forces de défense et de sécurité et les professionnels de médias, et favoriser une meilleure collaboration entre eux lors des évènements, l’UJIT union des journalistes indépendants du Togo a convié les deux entités ce 05 mars à une rencontre d’échange. Il s’agit de créer un cadre d’échange entre les forces de sécurité et les hommes et femmes de médias pour que chacun puisse mieux comprendre le travail de l’autre et pour que règne un climat de confiance, de compréhension et de respect mutuel entre ceux-ci.

Le journaliste souvent dans la diffusion et le militaire plutôt dans la discrétion. Deux éléments qui oppose les médias et les forces de sécurité et qui par conséquent crée un climat de méfiance entre ces derniers. L’union des journalistes indépendant du Togo veut mettre fin à cet environnement de conflit en mettant ensemble les deux acteurs, chacun libre d’exposer les difficultés et les problèmes rencontrer face à l’autre. Les deux fonctions restent importantes pour la sécurité et le développement du pays. Chacun est donc appelé à se familiariser avec les missions de l’autre pour éviter d’éventuels conflits. A cette rencontre le ministre en charge de la communication interpelle les hommes et femmes de médias sur l’impact des actes qu’ils posent et écrivent. Le ministre se félicite des efforts consentis par le gouvernement pour consolider les relations entre militaires et journalistes en rappelant de multiples actions menées pour promouvoir le professionnalisme.

Malgré la différence de leur fonction et les contraintes qui y sont attachées journalistes et militaires sont appelé à toujours collaborer même dans des situations les plus extrêmes pour le bien du pays.

Dodo WARE

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO