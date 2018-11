Chaque 20 novembre est célébrée la journée de l’industrialisation de l’Afrique. Une occasion pour inciter les pays africains à s’engager davantage dans le processus industriel et mobiliser la communauté internationale en faveur du développement industriel du continent. Cette année la journée est placée sur la promotion des chaines des valeurs régionales en Afrique ; comme moyen d’accélérer la transformation structurelle, l’industrialisation et la production pharmaceutique de l’Afrique. Un appel pour la réduction de la dépendance du continent en produit pharmaceutique.

Le marché pharmaceutique africain est l’un des plus dynamique au monde avec un chiffre estimé à 60 milliards de dollars d’ici 2020. Cependant la grande partie des médicaments et produit médicaux consommés sont importés. D’où la nécessité de promouvoir une industrie pharmaceutique forte en Afrique avec des normes de qualités afin de réduire la dépendance élevée et répondre aux besoins des citoyens. La journée de l’industrialisation de l’Afrique est ainsi dédiée à l’industrie pharmaceutique.

A cette célébration, les partenaires du Togo ont réaffirmé leur disponibilité a accompagné les autorités togolaises dans la réalisation de cet ambitieux programme.

Reportage Arnold KILIOU

Mise en ligne par Elie AGBA-GNADAO