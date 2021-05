La journée du Lundi 03 mai 2021: fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national

Pas de service dans la fonction publique et dans le secteur privé le lundi 03 mai 2021 au Togo. La journée est déclarée fériée par une décision prise en conseil des ministres ce jeudi.

« Afin de permettre un regain d’énergie et de vigueur après les célébrations du 27 avril et du 1er mai, le Conseil a décidé que la journée du Lundi 03 mai soit fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire », lit-on dans le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres.