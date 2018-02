L’Organisation Internationale de la Francophonie et le cabinet AQUEREBURU & Partners ont organisé ce lundi 26 février 2018 une rencontre sur la transformation numérique au Togo. Ceci pour poser les bases d’une numérisation des services administratifs en général et le secteur de la justice en particulier.

Le Togo met les bouchées doubles pour que tous ses secteurs d’activités trouvent leur place dans l’ère du numérique. Avec l’appui du bureau Régional Afrique de l’Ouest de l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Togo va donc être accompagné dans la transformation numérique de son administration publique notamment le secteur de la justice. Il s’agit d’un ensemble de solutions innovantes proposées par le cabinet EDS TELECOM & Consulting pour plus de performance et de sécurité dans le secteur de la justice.

L’organisation internationale de la Francophonie vient à travers ce projet mis en œuvre avec la collaboration du cabinet AQUEREBURU & Partners mettre le Togo au même niveau que les grandes civilisations occidentales qui ont fait du numérique un levier et un moteur de leur croissance

Ce projet de transformation numérique au Togo vient donc appuyer toutes les actions entreprises dans le domaine de la justice depuis 2012 pour digitaliser le secteur et le rendre plus accessible aux populations. Les citoyens togolais seront davantage initiés aux pratiques de l’e-gouvernement de même qu’à la gestion et à l’archivage numérique des documents publics.

Samuel DEGBE