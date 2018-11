Lancement ce 27 novembre à Lomé de la 2e étape de prise en charge médicale et psychologique des victimes.

1 an après sa première étape d’autres victimes seront prise en charge par le HCRRUN dans sa mission de réconciliation nationale. Parmi ces victimes dites vulnérables d’autres portent encore des séquelles physiques et nécessitent des prises en charge médicale et psychologique.

Chaque cas sera minutieusement étudié qu’il s’agisse d’un préjudice physique, psychologique ou de dommage matériel selon la base de données de la CVJR, 444 victimes vulnérables sont concernées par cette seconde étape.

reportage Esther LACLE

Elie AGBA GNADAO