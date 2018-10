Le ministre de la planification et du développement et son partenaire le PNUD ont démarré ce 17 octobre à Lomé le 3è cycle de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement au Togo. Il s’agit d’une enquête qui consiste à collecter des données qui devraient permettre au Togo de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements que le pays a pris à Paris, à Accra et surtout en Corée de Sud en 2011.

Pour relancer son économie et s’inscrire sur la voie de l’émergence à l’horizon 2030, le Togo tout comme d’autres Etats fragiles a approuvé en 2011 à Busan en Corée du Sud le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement PMCED. La mise en œuvre des engagements pris dans le contexte du PMCED a permis au pays de réaliser certains objectifs. L’indice de développement humain du Togo par exemple a augmenté de 2,8 entre 2012-2014 pour atteindre 0,484. L’aide publique au développement de son côté a atteint un niveau record de 517 millions de dollars en 2014 contre 409 millions de dollars en 2013. Pour donc mesurer les progrès réalisés par le pays ces dernières années, le Togo s’est inscrit pour participer au 3è cycle de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement.

Le Togo a été identifié comme pays pilote pour la mise en œuvre des ODD. Dans ce sens, le pays dans son programme national de développement PND 2019-2022 s’est engagé à améliorer la gouvernance et la mobilisation des ressources avec des financements innovants tels que le partenariat public-privé.

rédaction tvt